بلينكن: "القاعدة" في أفغانستان لا تمثل خطرا على الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن مسلحي تنظيم "القاعدة" الإرهابي المتواجدين في أفغانستان لا يمثلون حاليا تهديدا خطيرا للولايات المتحدة أو أي دول أخرى.

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وقال بلينكن، خلال مقابلة مع قناة "CNN" نشرت وزارة الخارجية الأمريكية نصها اليوم الأربعاء: "علينا أن نتذكر لماذا ذهبنا أصلا إلى أفغانستان. حدث ذلك لأننا تعرضنا لهجوم يوم 11 سبتمبر 2001 وتوجهنا إلى هناك لمحاربة من هاجمونا... ولمحاسبتهم وفعل كل شيء ممكن لكي لا يتكرر ذلك أبدا، وبقدر كبير حققنا ما كنا نريد تحقيقه".

وتابع: "تمت محاسبة أسامة بن لادن منذ 10 سنوات والخطر النابع عن القاعدة للولايات المتحدة أو أي طرف آخر تراجع بشكل كبير هذا إن لم يتم القضاء عليه بالكامل. لهذا تم تحقيق الهدف بشكل عام".

وأشار إلى أن "هذه الحرب كلفت الولايات المتحدة 20 عاما وترليون دولار بينما فقد 4.5 ألف أمريكي حياتهم".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن.

ومع اقتراب هذه العملية من نهايتها، حيث تم إنجازها حاليا بنسبة 95%، كثفت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع القوات الحكومية في جبهات عدة بالبلاد.

المصدر: RT