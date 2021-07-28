شويغو: الولايات المتحدة تبحث عن موطئ قدم في آسيا الوسطى بعدما فقدت كل شيء في أفغانستان

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول كسب موطئ قدم في دول آسيا الوسطى، بعد مغادرتها أفغانستان وخسارتها هناك كل ما يمكن أن تخسره.

وأوضح وزير الدفاع الروسي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، إن الولايات المتحدة بعد مغادرتها أفغانستان، حيث فقدت كل ما يمكن أن تفقده، تحاول مع ذلك كسب موطئ قدم في منطقة آسيا الوسطى.

وأضاف: "لقد أعلنت الولايات المتحدة للجميع على نطاق واسع: نحن نغادر أفغانستان. هذا صحيح بالفعل. ولكن في الوقت نفسه، تجري مفاوضات مع جميع الدول المجاورة لأفغانستان حول إنشاء بعض المراكز اللوجستية، وقواعد لسحب المعدات من هناك أفغانستان). بما في ذلك سحب اللاجئين من أفغانستان، هؤلاء الأشخاص الذين تعاونت معهم الولايات المتحدة لسنوات عديدة هناك".

وقال شويغو: "وفقا للمنطق السليم: لماذا تخرج إذا وقفت خلف السياج مباشرة، ... لتحاول من خلال الشقوق مراقبة ما يحدث هناك؟ من أجل البقاء على الحدود؟، الإجابة هي بالتأكيد واضحة: هذه محاولة لكسب موطئ قدم في منطقة آسيا الوسطى، بعد أن فقدت (أمريكا) كل ما كان يمكن أن تفقده في أفغانستان".

ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أنه من الصعب العثور في هذا الكوكب على مكان جيد جاءت إليه الولايات المتحدة ومكثت فيه لفترة طويلة.

المصدر: نوفوستي