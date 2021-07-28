روسيا ستساعد طاجيكستان في حال تعرض أمنها إلى تهديد بسبب تطور الأحداث في أفغانستان

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القاعدة الروسية رقم 201 في طاجيكستان ستقدم المساعدة إلى دوشنبه (طاجيكستان) في حال تعرض أمنها إلى تهديد بسبب تطور الأحداث في جارتها أفغانستان.

وقال شويغو في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، تعليقا على تطورات الأوضاع في أفغانستان وعلى الحدود مع طاجيكستان: "بالطبع، نحن منتبهين لكل الأحداث التي تجري على الحدود ومحاولات نقل المسلحين إلى أراضي طاجيكستان، ولذلك يمكنني القول وبوضوح إنه في حالة وجود تهديد لحليفنا، عضو منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالطبع، روسيا سترد، وسترد أولا القاعدة 201 على أراضي طاجيكستان ".

وأضاف أن "القاعدة 201 موجودة هنا من أجل الحفاظ على الاستقرار والهدوء في هذه المنطقة لأحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي في آسيا الوسطى".

كما أشار إلى أن الجيش الروسي يرصد تحركات نشطة لمسلحي "داعش" القادمين إلى أراضي أفغانستان من مختلف البلدان، بما في ذلك من سوريا وليبيا.

وتشهد أفغانستان مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، الذين استولوا على مناطق واسعة وشنوا مؤخرا هجوما على المدن الكبيرة.

المصدر: نوفوستي