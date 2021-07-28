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مسؤول إثيوبي يؤكد قطع طريق حيوي وطريق تجاري للسكك الحديدية يربط إثيوبيا بدولة عربية

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مسؤول إثيوبي يؤكد قطع طريق حيوي وطريق تجاري للسكك الحديدية يربط إثيوبيا بدولة عربية
Reuters Tiksa Negeri
طريق سكة حديد إثيوبيا- جيبوتي في أداما، إثيوبيا
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أفاد رئيس المنطقة الإثيوبية الصومالية، مصطفى محمد عمر، اليوم الأربعاء، بأنه "تم قطع طريق حيوي وطريق تجاري للسكك الحديدية يربط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بميناء جيبوتي البحري".

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وقال مصطفى محمد عمر، لوكالة "رويترز"، إن "شبابا محليين قطعوا الطريق والسكك الحديدية، واحتجوا على هجوم يوم السبت".

وأضاف في رسالة نصية: "نعمل على فتح خط سكة حديد وطريق جيبوتي اليوم.. يجري الحوار مع الشباب".

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أشارت أمس الثلاثاء، إلى أن "مليشيات من منطقة عفار المجاورة هاجمت ونهبت بلدة".

بحسب "رويترز"، يتم نقل غالبية البضائع التي تدخل إثيوبيا عبر هذا الممر.

المصدر: "رويترز"

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