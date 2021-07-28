 
مباشر

كوريا الجنوبية ترصد أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا في موجة رابعة

أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترصد أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا في موجة رابعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxb3

قالت كوريا الجنوبية إنها سجلت 1.8 ألف إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، في الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى زيادة يومية على الإطلاق في الإصابات بالبلاد.

وجاء في بيان: "تم تسجيل 1896 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 أمس، في أعلى زيادة يومية على الإطلاق في الإصابات"، بينما تكافح الدولة لاحتواء موجة رابعة من التفشي تؤججها سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

إقرأ المزيد
كوريا الجنوبية تشدد قيود كورونا قبيل ذروة موسم العطلات
كوريا الجنوبية تشدد قيود كورونا قبيل ذروة موسم العطلات

وتجاوز هذا العدد الرقم القياسي المسجل يوم 22 يوليو، مع اتساع نطاق العدوى خارج العاصمة سيؤل والمناطق المجاورة لها، حيث فرضت السلطات أشد إجراءات التباعد الاجتماعي.

وبدأ أمس الثلاثاء تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي مشددة في معظم أنحاء كوريا الجنوبية ولمدة أسبوعين، وذلك بهدف كبح انتشار الفيروس خلال ذروة موسم العطلات الصيفية في البلاد.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا