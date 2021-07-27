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السفير الروسي في واشنطن: حوارنا مع الولايات المتحدة يستند إلى تفاهمات جنيف

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السفير الروسي في واشنطن: حوارنا مع الولايات المتحدة يستند إلى تفاهمات جنيف
Sputnik Ilya Pitalev
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف
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أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن روسيا تعتمد في حوارها مع الولايات المتحدة على نتائج لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف.

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وأشار الدبلوماسي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أثناء افتتاح الدورة الـ 26 لمنتدى "الشراكة الروسية الأمريكية في المحيط الهادئ"، إلى أنه "ليس سرا أن العلاقات الثنائية (بين موسكو وواشنطن) تمر بمرحلة عصيبة".

وذكّر أنطونوف بأن بوتين وبايدن ناقشا خلال محادثاتهما في جنيف في 16 يونيو "جميع الملفات الثنائية المحورية تقريبا"، مضيفا: "التفاهمات التي تم التوصل إليها - أو ومضات الثقة الخاطفة كما سماها رئيسنا - شكل أساسا نستند إليه في عملنا".

وشكر السفير الروسي منتدى الشراكة الروسية الأمريكية على جهوده، مشيرا إلى أن هذه الجهود "تمحو آلاف الكيلومترات من المسافات وعشرات المناطق الزمنية"، وأضاف أن إقامة الاتصال المباشر بين موسكو وواشنطن وألاسكا وسيبيريا والشرق الأقصى الروسي تأتي "تأكيدا على الطابع الشامل للعلاقات الروسية الأمريكية والقرب الجغرافي والتاريخي بيننا، وكذلك على مسؤوليتنا الخاصة عن الأمن الدولي".

 

المصدر: "تاس"

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