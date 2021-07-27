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السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا بإصابات كورونا و10 وفيات جديدة

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السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا بإصابات كورونا و10 وفيات جديدة
Reuters AHMED YOSRI
سعوديون يتخذون الإجراءات الاحترازية جراء تفشي فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة 520774 إصابة.

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وفي تقريرها، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1021 حالة تعاف جديدة، وبذلك ارتفع إجمالي عد الأشخاص المتعافين من هذا الفيروس في المملكة إلى 501449 شخصا.

وأفاد تقرير الصحة السعودية بتسجيل 10 وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8189 حالة وفاة بالمملكة، في حين أن عدد الحالات النشطة بلغ 11136، والحالات الحرجة 1419 حالة.

المصدر: "واس"

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