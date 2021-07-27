فرنسا تندد بالهجوم على السفارة الكوبية لديها

أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس تندد بالهجوم الذي استهدف سفارة كوبا لديها، وأنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن بلده ندد بالهجوم الذي استهدف سفارة كوبا في باريس، مشيرا إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وأعلنت سفارة كوبا بباريس أن مبناها تعرض لهجوم بالمولوتوف، مما أحدث ضررا جسيما، لكنه لم يسفر عن إصابات بين العاملين، كما نشرت صورا على حسابها الرسمي في "تويتر"، تظهر أضرارا لحقت بالمبنى، ودانت الهجوم، دون ذكر من تشتبه في أنه وراء الهجوم.

Condenamos enérgicamente el ataque terrorista contra nuestra Embajada en #Francia con cócteles molotov. Es también u acto de cobardía, típico de la catadura moral de los que, desde el Imperio, alientan el odio y la violencia contra la #RevolucionCubana. Una vez más VENCEREMOS!!! pic.twitter.com/RVj8W5FCIL — AnaTeresita González (@AnaTeresitaGF) July 27, 2021

المصدر: "رويترز"