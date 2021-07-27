كوبا تعلن عن تعرض سفارتها في باريس للاعتداء بزجاجات حارقة

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريليا أن سفارة بلاده في باريس تعرضت للاعتداء بزجاجات حارقة، محملا الولايات المتحدة مسؤولية الحادث.

وكتب الوزير على "تويتر"، يوم الاثنين: "ارتكب ضد سفارتنا في باريس عمل إرهابي باستخدام زجاجات مولوتوف".

وأضاف: "نعتبر أن حكومة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن الحملات المستمرة ضد بلادنا، التي تحرض على مثل هذا السلوك والدعوات للعنف بلا عقاب".

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يذكر أن هذا هو ليس أول اعتداء على السفارات الكوبية في الخارج، حيث أطلق النار على مبنى سفارة كوبا في واشنطن في أبريل الماضي، دون أن يصاب أحد بأذى.

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كوبا، ومظاهرات في بعض الدول الغربية تضامنا مع المحتجين.

المصدر: "تاس"