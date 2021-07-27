 
مباشر

وزير الدفاع الأمريكي: نبقي باب الدبلوماسية مفتوحا مع كوريا الشمالية

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: نبقي باب الدبلوماسية مفتوحا مع كوريا الشمالية
Reuters Ken Cedeno
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qx4e

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، استعداد الولايات المتحدة لخوض حوار دبلوماسي مع كوريا الشمالية، مع تمسك واشنطن بالتزاماتها أمام حلفائها في المنطقة.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تسعى لطريقة
الولايات المتحدة تسعى لطريقة "موثوقة ومتوقعة" في التعامل مع كوريا الشمالية

وقال أوستن في محاضرة ألقاها أثناء زيارته لسنغافورة وتم بثها أونلاين: "نحن متمسكون بموقف براغماتي محسوب يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا مع كوريا الشمالية، على الرغم من استعدادنا لردع العدوان والوفاء بالتزاماتنا أمام حلفائنا وإرادة مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أوستن في محاضرته أن الولايات المتحدة تعمل دائبة في مجلس الأمن لضمان تنفيذ قراراته الخاصة بإزالة التهديد النووي من شبه الجزيرة الكورية. كما أشار إلى ضرورة التعاون بين بلاده ودول جنوب شرق آسيا في حل المشاكل الأمنية، بما في ذلك في شبه الجزيرة الكورية.

 

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا