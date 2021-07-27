وزير الدفاع الأمريكي: نبقي باب الدبلوماسية مفتوحا مع كوريا الشمالية

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، استعداد الولايات المتحدة لخوض حوار دبلوماسي مع كوريا الشمالية، مع تمسك واشنطن بالتزاماتها أمام حلفائها في المنطقة.

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وقال أوستن في محاضرة ألقاها أثناء زيارته لسنغافورة وتم بثها أونلاين: "نحن متمسكون بموقف براغماتي محسوب يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا مع كوريا الشمالية، على الرغم من استعدادنا لردع العدوان والوفاء بالتزاماتنا أمام حلفائنا وإرادة مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أوستن في محاضرته أن الولايات المتحدة تعمل دائبة في مجلس الأمن لضمان تنفيذ قراراته الخاصة بإزالة التهديد النووي من شبه الجزيرة الكورية. كما أشار إلى ضرورة التعاون بين بلاده ودول جنوب شرق آسيا في حل المشاكل الأمنية، بما في ذلك في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: "نوفوستي"