الولايات المتحدة تسعى لطريقة "موثوقة ومتوقعة" في التعامل مع كوريا الشمالية

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الجمعة إن بلدها يسعى لطريقة "موثوقة ومتوقعة وبناءة" لتحقيق تقدم في المحادثات النووية المتعثرة مع كوريا الشمالية.

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وأدلت شيرمان بهذه التصريحات بعد اجتماع مع مساعد وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جونج كون، في سيئول، ثاني محطة لها في جولتها الآسيوية.

وناقش الجانبان استئناف المفاوضات بعد رفض كوريا الشمالية اقتراحات إدارة الرئيس جو بايدن لإجرائها، مما يثير شكوكا في آفاق تفكيك برنامجها النووي والصاروخي.

وقالت شيرمان:"نتطلع إلى طريقة موثوقة ومتوقعة وبناءة لإحراز تقدم مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية)".

وأضافت: "قلوبنا مع شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الذي يواجه أصعب الظروف، نظرا للجائحة وما تعنيه، وكذلك أمنه الغذائي".

وذكرت شيرمان أن الولايات المتحدة عرضت على بيونغ يانغ "الجلوس والحوار" مؤكدة بذلك على الآمال التي عبرت عنها أمس الخميس بتلقي استجابة سريعة من كوريا الشمالية.

وقالت إنه على الرغم من العلاقات "المعقدة" مع الصين، فإنها تتطلع لمناقشة أزمة كوريا الشمالية عندما ستزور بكين يوم الأحد.

واجتمعت شيرمان مع الرئيس، مون جيه إن، وكبار المسؤولين في كوريا الجنوبية بعد وصولها إلى سيئول قادمة من طوكيو في وقت متأخر يوم الأربعاء. ومن المنتظر أن تتوجه اليوم الجمعة إلى منغوليا قبل أن تزور الصين.

المصدر: رويترز