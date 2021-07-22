مدير الـCIA: كوريا الشمالية ستواصل تطوير قدراتها النووية

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز، إن كوريا الشمالية ستواصل تطوير قدراتها النووية.

وأضاف في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية: "ليس هناك شك في ذلك. أعني أنهم وسعوا بشكل مطرد برامجهم الصاروخية والنووية على مدى السنوات الماضية"، لافتا إلى أن بيونغ يانغ "تمثل تهديدا أمنيا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أفادت في فبراير المنصرم بأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية تمثل أولوية قصوى بالنسبة لواشنطن التي لا تزال ملتزمة بنزع السلاح النووي.

ووفقا لتقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه "رويترز"، حافظت كوريا الشمالية على برامجها النووية والباليستية ووسعتها في عام 2020، في انتهاك للعقوبات الدولية.

وخلال حملته الانتخابية، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه "سفاح" وقال إنه لن يقابله إلا "إذا وافق على تقليص قدرته النووية".

المصدر: RT + وكالات