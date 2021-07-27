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مستشار أردوغان يصف أحداث تونس بـ"الانقلاب" و"المؤامرة"

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مستشار أردوغان يصف أحداث تونس بـ
AFP
ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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علق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الأحداث الأخيرة التي تجري في تونس، مشيرا إلى أن "قوى الشر العربية والغربية أبت إلا أن تتآمر على إرادة الشعب التونسي".

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وقال ياسين أقطاي على حسابه في "تويتر": "ما يجري في تونس هو محاولة إجهاض لتجربة ديمقراطية وليدة استبشرت بها الشعوب العربية خيرا، ولكن قوى الشر العربية والغربية أبت إلا أن تتآمر على إرادة الشعب التونسي، وللأسف وجدت في السلطة من يساعدها على ذلك".

وأضاف: "إن خروج المواطنين للدفاع عن إرادتهم وحريتهم والتصدي بكل حزم لمحاولة الانقلاب على المؤسسات المنتخبة هو أمر حتمي ولازم ومشروع، وعلى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أن تلتحم بالجماهير لمنع نجاح محاولة الانقلاب، وإعادة المسار الديمقراطي"، لافتا إلى أن "الحديث عن التفاوض أو عقد المؤتمرات، لن يغني عن خروج المواطنين لوقف إتمام عملية الانقلاب الناعم الذي سوف يتحول إلى انقلاب خشن يأكل الأخضر واليابس، بما في ذلك مؤيديه".

وتابع مستشار أردوغان: "على كل الدول العربية والغربية المحترمة التي تؤمن بالديمقراطية أن ترفض هذا الانقلاب، وأن تحاصر من قاموا به واسقاطهم وفضحهم وكشف مسؤوليه وداعميهم"، موضحا أنه "طبيعي جدا أن تقوم بعض النظم العربية سيئة السمعة بدعم وتأييد هذه الانقلابات وتصفق لمن قاموا بها، لأنها نظم مستبدة وديكتاتورية تم فضحها على مستوى العالم، وهي خنجر مسموم في ظهر شعوب المنطقة".

وأكمل: " الوقت كالسيف، والانقلابات لا تحتاج إلى خطب عنترية بل تحركات على الأرض تشعر من قاموا بها أنهم لصوص مطاردون... حفظ الله تونس وأهلها من كل سوء".

المصدر: RT

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