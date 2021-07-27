نائب رئيس شرطة دبي يرد على اتهام إعلام الإمارات بالوقوف وراء ما حصل في تونس

رد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على اتهام رئيس البرلمان التونسي المعزول، راشد الغنوشي، الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء ما حصل في تونس، وباستهداف حركة "النهضة"،.

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وعبر سلسلة تغريدات ساخرة، على صفحته الشخصية في "تويتر"، قال ضاحي خلفان: "جاء ضباب في بلد ما..ووقعت عدة حوادث سير...والسبب الامارات. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه...والسبب الإمارات".

جاء ضباب في بلد ما..ووقعت عدة حوادث سير...والسبب الامارات.

وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه...والسبب الامارات.🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021

وكتب في تغريدة أخرى: "ضاع بعير لراعي إبل في الصحراء...والسبب الإمارات".

ضاع بعير لراعي ابل في الصحراء...والسبب الامارات🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021

وأضاف: "صارت هواشة بين إخواني وإخواني أصدقاء..واحد فيهم صفع الثاني كف....كان السبب الإمارات".

صارت هواشة بين اخواني واخواني اصدقاء..واحد فيهم صفع الثاني كف....كان السبب الإمارات.🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021

كما سخر في تغريدة قائلا: "إخواني طلق زوجته....والسبب الإمارات"، وفي أخرى: "تخيلوا...أسراب الجراد التي أكلت الأخضر واليابس في إفريقيا...هذه من جابها...من نشرها..الإمارات".

اخواني طلق زوجته....والسبب الامارات🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021

تخيلوا...اسراب الجراد التي أكلت الأخضر واليابس في افريقيا...هذه من جابها...من نشرها..الامارات👏🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021

وتابع ساخرا: "واحد إخواني كان قاعد في مطعم يفطر.. سقطت الشوكة من يده على الأرض...السبب كان يفكر في الإمارات".

واحد اخواني كان قاعد في مطعم يفطر.. سقطت الشوكة من يده على الارض...السبب كان يفكر في الامارات.🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 27, 2021

المصدر: RT