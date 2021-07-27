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نائب رئيس شرطة دبي يرد على اتهام إعلام الإمارات بالوقوف وراء ما حصل في تونس

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نائب رئيس شرطة دبي يرد على اتهام إعلام الإمارات بالوقوف وراء ما حصل في تونس
ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي
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رد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على اتهام رئيس البرلمان التونسي المعزول، راشد الغنوشي، الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء ما حصل في تونس، وباستهداف حركة "النهضة"،.

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وعبر سلسلة تغريدات ساخرة، على صفحته الشخصية في "تويتر"، قال ضاحي خلفان: "جاء ضباب في بلد ما..ووقعت عدة حوادث سير...والسبب الامارات. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه...والسبب الإمارات".

وكتب في تغريدة أخرى: "ضاع بعير لراعي إبل في الصحراء...والسبب الإمارات".

وأضاف: "صارت هواشة بين إخواني وإخواني أصدقاء..واحد فيهم صفع الثاني كف....كان السبب الإمارات".

كما سخر في تغريدة قائلا: "إخواني طلق زوجته....والسبب الإمارات"، وفي أخرى: "تخيلوا...أسراب الجراد التي أكلت الأخضر واليابس في إفريقيا...هذه من جابها...من نشرها..الإمارات".

وتابع ساخرا: "واحد إخواني كان قاعد في مطعم يفطر.. سقطت الشوكة من يده على الأرض...السبب كان يفكر في الإمارات".

المصدر: RT

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