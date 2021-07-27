أمين عام "الناتو" يتحدث إلى الرئيس الأفغاني ويؤكد استمرار دعم الحلف لبلاده

أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث إلى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، مشيرا إلى أن الناتو سيواصل دعم أفغانستان.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال ينس ستولتنبيرغ: "من الجيد التحدث مع الرئيس أشرف غني اليوم..لا يزال الوضع الأمني في أفغانستان صعبا للغاية، ويتطلب تسوية تفاوضية".

وأضاف: "سيستمر الناتو في دعم أفغانستان، بما في ذلك التمويل، والوجود المدني، والتدريب خارج البلاد".

Good to speak with President @ashrafghani today. The security situation in #Afghanistan remains deeply challenging, and requires a negotiated settlement. #NATO will continue to support Afghanistan, including with funding; civilian presence; and out-of-country training. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 27, 2021

المصدر: RT