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أمين عام "الناتو" يتحدث إلى الرئيس الأفغاني ويؤكد استمرار دعم الحلف لبلاده

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أمين عام
Reuters POOL
الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ
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أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث إلى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، مشيرا إلى أن الناتو سيواصل دعم أفغانستان.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ينس ستولتنبيرغ: "من الجيد التحدث مع الرئيس أشرف غني اليوم..لا يزال الوضع الأمني في أفغانستان صعبا للغاية، ويتطلب تسوية تفاوضية".

وأضاف: "سيستمر الناتو في دعم أفغانستان، بما في ذلك التمويل، والوجود المدني، والتدريب خارج البلاد".

المصدر: RT

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