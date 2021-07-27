وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل وإصابة المئات من عناصر "طالبان" خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 187 عنصرا من حركة "طالبان"، وإصابة أكثر من 110 آخرين، واعتقال عنصرين من هذه الحركة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وفي تغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الدفاع: "مقتل 187 إرهابيا من طالبان، وإصابة 112 آخرين، واعتقال 2 آخرين، جراء عمليات قوات الأمن الوطني الأفغانية في كونار، ولوغار، وغزني، وخوست، وقندهار، وأروزغان، وفرياب، وبلخ، وجوزجان، وسمنغان، وهلمند، وتخار، وقندوز، وولايتي بغلان وكابيسا، خلال الـ24 ساعة الماضية".

187 #Taliban terrorists were killed, 112 wounded and 2 others were arrested as a result of #ANDSF operations in Kunar, Logar, Ghazni, Khost, Kandahar, Uruzgan, Faryab, Balkh, Jowzjan, Samangan, Helmand, Takhar, Kunduz, Baghlan & Kapisa provinces during the last 24 hours. pic.twitter.com/aWYD3C1Omv — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 27, 2021

المصدر: RT