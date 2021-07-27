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وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل وإصابة المئات من عناصر "طالبان" خلال الـ24 ساعة الماضية

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وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل وإصابة المئات من عناصر
Reuters PARWIZ
جنود في الجيش الأفغاني
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 187 عنصرا من حركة "طالبان"، وإصابة أكثر من 110 آخرين، واعتقال عنصرين من هذه الحركة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وفي تغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الدفاع: "مقتل 187 إرهابيا من طالبان، وإصابة 112 آخرين، واعتقال 2 آخرين، جراء عمليات قوات الأمن الوطني الأفغانية في كونار، ولوغار، وغزني، وخوست، وقندهار، وأروزغان، وفرياب، وبلخ، وجوزجان، وسمنغان، وهلمند، وتخار، وقندوز، وولايتي بغلان وكابيسا، خلال الـ24 ساعة الماضية".

المصدر: RT

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