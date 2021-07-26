الدفاع الأفغانية: خسائر في صفوف "طالبان" جراء ضربات جوية وهجوم بري في شمال البلاد وشرقها

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الاثنين أن 16 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا جراء غارات لسلاح الجو الوطني وعمليات برية للقوات الحكومية في ولايتي لوغار (شمال) وبلخ (شرق).

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وجاء في بيان نشرته الوزارة على حسابها في "تويتر" أن "16 من إرهابيي طالبان بمن فيهم قائدان لهم قتلوا وأصيب 12 آخرون بجروح جراء غارات نفذتها القوات الجوية الأفغانية في ضواحي مركز ولاية لوغار صباح اليوم".

16 #Taliban terrorists including 2 of their commanders were killed & 12 others wounded in #airstrikes conducted by #AAF at the outskirts of #Logar provincial center, today morning.



Also, 9 motorbikes, 1 hideout, some amount of their weapons & amos were destroyed. pic.twitter.com/WYF9XV4gHv — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 26, 2021

وأضاف البيان أن الضربات أسفرت أيضا عن تدمير 9 دراجات نارية وموقع محصن وكمية من الأسلحة والمعدات التابعة للحركة.

وفي بيان منفصل، أعلنت الوزارة إن الجيش الحكومي المدعوم من قوات غير نظامية محلية، نجح اليوم الاثنين أيضا في تحرير مديرية كلدار بولاية بلخ شمالي أفغانستان من قبضة "طالبان"، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل حوالي 20 مسلحا وجرح أكثر من 10 آخرين وفرار عناصر الحركة من المنطقة.

#ANDSF & Public Uprising Forces liberated #Kaldar district of #Balkh province from #Taliban terrorists control today. Nearly, 20 #Taliban terrorists were killed and over tens others were wounded and Taliban fled the district. pic.twitter.com/vIbec4SpfA — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 26, 2021

المصدر: RT