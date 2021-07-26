 
مباشر
عاجل
رئيس تونس يعطل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

الدفاع الأفغانية: خسائر في صفوف "طالبان" جراء ضربات جوية وهجوم بري في شمال البلاد وشرقها

أخبار العالم

الدفاع الأفغانية: خسائر في صفوف
Twitter@MoDAfghanistan
جنود أفغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwxe

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الاثنين أن 16 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا جراء غارات لسلاح الجو الوطني وعمليات برية للقوات الحكومية في ولايتي لوغار (شمال) وبلخ (شرق).

إقرأ المزيد
الدفاع الأفغانية: مقتل العشرات من مسلحي طالبان بغارات جوية
الدفاع الأفغانية: مقتل العشرات من مسلحي طالبان بغارات جوية

وجاء في بيان نشرته الوزارة على حسابها في "تويتر" أن "16 من إرهابيي طالبان بمن فيهم قائدان لهم قتلوا وأصيب 12 آخرون بجروح جراء غارات نفذتها القوات الجوية الأفغانية في ضواحي مركز ولاية لوغار صباح اليوم".

وأضاف البيان أن الضربات أسفرت أيضا عن تدمير 9 دراجات نارية وموقع محصن وكمية من الأسلحة والمعدات التابعة للحركة.

وفي بيان منفصل، أعلنت الوزارة إن الجيش الحكومي المدعوم من قوات غير نظامية محلية، نجح اليوم الاثنين أيضا في تحرير مديرية كلدار بولاية بلخ شمالي أفغانستان من قبضة "طالبان"، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل حوالي 20 مسلحا وجرح أكثر من 10 آخرين وفرار عناصر الحركة من المنطقة.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا