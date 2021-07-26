مقتل ناشطين في الشطر الباكستاني من كشمير إثر اشتباكات بين أنصار حزبين

قالت الشرطة الباكستانية إن ناشطين سياسيين اثنين قُتلا في تبادل لإطلاق النار بين أنصار حزبين كبيرين خلال انتخابات تهدف لاختيار أعضاء مجلس محلي في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

وأوضح ضابط الشرطة محمد شبير لوكالة "رويترز" أن أنصار حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان وأنصار "حزب الشعب الباكستاني" المعارض اشتبكوا اليوم الأحد في إحدى الدوائر الانتخابية ما أدى لسقوط القتيلين.

وقال الجيش إن أربعة جنود من فرقة الرد السريع من بين قوة تأمين الاقتراع قتلوا أيضا عندما سقطت سيارتهم في واد ضيق في المنطقة الجبلية وأُصيب ثلاثة.

ولفت مسؤول انتخابات محلي إلى أن نحو 3.2 مليون ناخب مسجلون للإدلاء بأصواتهم، ومن المرجح أن تظهر النتائج غير الرسمية للاقتراع خلال الليل.

المصدر: "رويترز"