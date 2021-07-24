"الدفاع" الأفغانية: مقتل حاكم ظل لمنطقة في ولاية هلمند بجنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل "حاكم ظل" لإحدى المناطق في ولاية هلمند، جراء عمليات خاضتها قوات الأمن هناك ليلة الجمعة على السبت.

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وأشار بيان للوزارة نشر على صفحتها في "تويتر" إلى أن "20 من إرهابيي طالبان قتلوا، من بينهم الملا حليم، حاكم الظل لمنطقة كروخ في حركة طالبان، واثنان من قادتها، وأصيب 50 آخرون بجروح، نتيجة عمليات شنتها قوات الأمن الوطنية الأفغانية وقوات الانتفاضة الشعبية (وهي قوات غير نظامية مدعومة من الحكومة) في منطقة كروخ الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت أيضا عن ضبط 5 سيارات و25 دراجة نارية تابعة لعناصر الحركة.

المصدر: RT