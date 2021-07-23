واشنطن وحلفاؤها: نشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف في أفغانستان

أعربت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن قلقها إزاء زيادة أعمال العنف في أفغانستان والهجوم العسكري الذي تشنه حركة "طالبان" في البلد.

وقال الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إنهما يشاركان واشنطن قلقها في هذا الصدد، معربين جميعا عن دعمهم لعملية سلام شاملة في البلاد.

وجاء ذلك في بيان مشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا والحلف، حيث جاء في نصه: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع مستوى العنف والهجوم العسكري الذي تشنه طالبان، فضلا عن عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المبلغ عنها".

وشدد البيان على ضرورة دعم عملية السلام الشاملة في أفغانستان بقيادة الأفغان أنفسهم.

ومنذ بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان تشن الحركة هجوما واسعا على القوات الحكومية في جبهات عدة، وقالت "طالبان" سابقا إنها سيطرت على 85% من أراضي البلاد لكن السلطات في كابل وصفت هذا التصريح بالدعائي.

المصدر: وكالات