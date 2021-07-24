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مقتل 35 مسلحا جراء عمليات لتحرير ولاية هلمند الأفغانية من قبضة "طالبان"

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مقتل 35 مسلحا جراء عمليات لتحرير ولاية هلمند الأفغانية من قبضة
Twitter@moiafghanistan
مركبة تابعة لقوات الأمن الأفغانية
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أعلنت وزارة الداخلية في أفغانستان أن 35 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا نتيجة عمليات شنتها القوات الحكومية الأفغانية في ولاية هلمند بجنوب البلاد.

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وجاء في بيان للوزارة نشر على صفحتها في "تويتر" اليوم السبت أن "35 من إرهابيي طالبان، بينهم قيادي، قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح جراء عمليات متفرقة عدة شنتها قوات الأمن الوطنية الأفغانية، مدعومة من قوات الجيش الأفغاني، في نواحي نهر سراج ونادعلي وناوه، إلى جانب مدينة لشكر كاه في ولاية هلمند".

وأضاف البيان أن العمليات أدت أيضا إلى تدمير عدد من معاقل "طالبان".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 262 إرهابيا قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة معارك دارت في أراضي ولايات لغمان وننكرهار ونورستان وكونار وغزني وبكتيا وقندهار وهرات وبلخ وجوزجان وهلمند وقندوز وكابيسا.

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وتشهد أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة "طالبان"، وذلك تزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة والناتو من البلاد المخطط لإتمامه 11 سبتمبر المقبل.

 

المصدر: RT + "إنترفاكس"

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