وصول بارجتين حربيتين من إيران إلى بطرسبورغ للمشاركة في العرض العسكري

أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن السفينة اللوجستية "مكران" والمدمرة "سهند"، وصلتا أمس الجمعة، إلى مدينة بطرسبورغ الروسية للمشاركة في استعراض للبحرية الروسية.

وقال السفير الإيراني إن قائد القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، سيزور بطرسبورغ على رأس وفد عسكري للمشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية.

وستقام مراسم الاستعراض الرئيسي للقوة البحرية الروسية يوم غد الأحد في بطرسبورغ.

وفي وقت سابق اعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن مشاركة 54 سفينة حربية و4 آلاف عسكري من روسيا وعدد من الدول الأخرى، من ضمنها إيران والهند وباكستان، في الاستعراض الخامس للقوة البحرية الروسية في الذكرى السنوية الـ 325 لتأسيس الأسطول البحري الروسي.

المصدر: فارس + نوفوستي