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أذربيجان تعلن عن مقتل أحد عسكرييها في إطلاق نار من الجانب الأرميني

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أذربيجان تعلن عن مقتل أحد عسكرييها في إطلاق نار من الجانب الأرميني
Reuters ARTEM MIKRYUKOV
عسكري أذربيجاني في قرية بمنطقة قره باغ.
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الجمعة، عن مقتل أحد عسكرييها في إطلاق نار من قبل القوات الأرمينية استهدف مواقع على الحدود بين الطرفين.

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وقالت الوزارة، في بيان: "في حوالي الساعة 16:00 من يوم 23 يوليو استهدفت وحدات للقوات المسلحة الأرمينية من أراضي منطقة بازاركيتشار مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة كلباجار بالحدود الأرمينية الأذربيجانية".

وأضافت الوزارة أن الحادث أسفر عن مقتل ضابط صف في القوات الأذربيجانية بإطلاق رصاص قناص من قبل الطرف الأرميني.

وذكرت الوزارة أن القوات الأذربيجانية المنتشرة في هذا الاتجاه تتخذ حاليا إجراءات جوابية ردا على الاستهداف، قائلة: "يسعى الطرف الأرميني من خلال اللجوء إلى مثل هذه الاستفزازات لتصعيد الأوضاع على الحدود بين الدولتين".

ولاحقا أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بإصابة 3 من عسكرييها بنيران من القوات الأذربيجانية في منطقة غيكاركونيك شرق أرمينيا.

وقالت الوزارة الأرمينية إن قواتها لم تتخذ أي إجراءات ضد الطرف الأذربيجاني قبل أن يبدأ الأخير إطلاق النار على العسكريين الأرمن.

المصدر: وكالات

 

 

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