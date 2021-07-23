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إعصار محمل بأمطار غزيرة يضرب تايوان والصين

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إعصار محمل بأمطار غزيرة يضرب تايوان والصين
Reuters
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتسبب إعصار في هطول أمطار غزيرة على تايوان وسواحل الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وقال الخبراء إن إعصار "إن فا" يتجه نحو الصين ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في مقاطعة تشجيانغ الساحلية إما بعد ظهر يوم الأحد، أو في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في تشجيانغ في مدونته الصغيرة يوم الجمعة: إنه "رفع تحذير المخاطر إلى ثاني أعلى مستوى، ودعا جميع المجالس المحلية إلى اتخاذ تدابير وقائية، وتشمل هذه التدابير عادة استدعاء قوارب الصيد إلى الميناء، ونقل الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الساحلية المعرضة للخطر".

وأصدرت مقاطعة فوجيان إلى الجنوب أوامر مماثلة.

وبالنظر لمساره الحالي، من المتوقع أن تمر عين الإعصار بشمال تايوان، مع استمرار هطول أمطار غزيرة على هذه الجزيرة.

وتأتي هذه التوقعات في أعقاب الفيضانات في وقت سابق من هذا الأسبوع بمقاطعة خنان بوسط الصين، حيث فاضت الأنهار والخزانات عن ضفافها، ومن بين الوفيات البالغ عددها 33 التي تم الإعلان عنها 12 شخصا حوصروا بسبب ارتفاع منسوب المياه في شبكة مترو الأنفاق بمدينة تشنغتشو، عاصمة المقاطعة، الأكثر تضررا.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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