ماكرون يغير هاتفه ورقمه بعد تقارير عن استهدافه ببرنامج تجسس

أفاد موقع "فرانس تلفزيون" الفرنسي بأن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه الشخصي، اليوم الخميس، بعد نشر تقارير هذا الأسبوع عن استهدافه ببرنامج التجسس "بيغاسوس".

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وذكر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، معلقا على القضية، أن "عددا معينا من بروتوكولات الأمان تم تعديلها، خاصة حول الرئيس ماكرون".

وكان الرئيس الفرنسي دعا في وقت سابق من اليوم إلى عقد جلسة "استثنائية" لمجلس الدفاع الوطني من أجل مناقشة برنامج التجسس "بيغاسوس".

وقال الناطق باسم الحكومة، غابريال أتال، إن ماكرون يتابع هذا الموضوع "عن كثب"، مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع "سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني".

يذكر أن صحيفة "لوموند" الفرنسية أشارت في وقت سابق إلى أن سلطات المغرب استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على ماكرون.

وقالت الصحيفة إن "أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيغاسوس".

المصدر: "فرانس تلفزيون" + RT