 
مباشر
عاجل
رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة لمصر والسودان ويصدر إعلانا بشأن سد النهضة

الصين تعلن رفضها لمقترح منظمة الصحة العالمية الجديد للتحقيق في أصل كورونا

أخبار العالم

الصين تعلن رفضها لمقترح منظمة الصحة العالمية الجديد للتحقيق في أصل كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvuq

أعلنت اللجنة الحكومية للصحة في الصين عن رفضها لمقترح منظمة الصحة العالمية حول المرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا في الصين.

وقال نائب رئيس اللجنة، تسنغ يي شين، إن الصين لن تتبع الخطة التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية (WHO)، للمرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطة لا تحترم العلم والفطرة السليمة.

وأكد المسؤول الصيني أن بكين تدعم التحقيقات العلمية، مضيفا: "نحن نعارض تسييس التحقيق في أصل الفيروس".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من التحقيق في أصل الفيروس يجب أن تستند إلى نتائج المرحلة الأولى التي جرت في الصين.

واقترحت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إطلاق مرحلة ثانية من الدراسات في الصين حول منشأ فيروس كورونا، ما يشمل معاينة المختبرات والأسواق في ووهان، وطالبت المنظمة السلطات الصينية بالتحلي بالشفافية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا