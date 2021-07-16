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منظمة الصحة العالمية تقترح إرسال بعثة جديدة للصين لدراسة أصل كورونا

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منظمة الصحة العالمية تقترح إرسال بعثة جديدة للصين لدراسة أصل كورونا
Reuters
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اقترحت منظمة الصحة العالمية إطلاق مرحلة ثانية من الدراسات في الصين حول منشأ فيروس كورونا ما يشمل معاينة المختبرات والأسواق في ووهان، وطالبت السلطات الصينية بالتحلي بالشفافية.

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وقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الخطة للدول الأعضاء بعد يوم من قوله إن الافتقار للبيانات الأولية المتاحة للأيام الأولى من انتشار كوفيد-19 في الصين، يعرقل التحقيقات.

وأضاف في تصريحات نشرتها المنظمة أن "العمل في المرحلة الثانية سيتطلب إجراء دراسات على البشر والحياة البرية وأسواق الحيوانات في ووهان".

وقال إن العمل سيتطلب أيضا "مراجعة للمختبرات ذات الصلة والمؤسسات البحثية التي تعمل في المنطقة التي ظهرت فيها أول حالات إصابة بين البشر بالمرض في ديسمبر 2019".

وأشار دبلوماسيون إلى أن الصين التي رفضت من قبل عودة مجموعة من العلماء الدوليين للتقصي، أبدت اعتراضها على الخطة في محادثات مغلقة وقالت إن "هذه الخطة لا تشكل أساسا لدراسات مستقبلية".

المصدر: رويترز

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