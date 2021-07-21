فيضانات جنوب شرق هولندا.. الخسائر تقدر بـ400 مليون يورو

تقدر الخسائر المادية الناجمة عن الفيضانات جنوب شرقي هولندا بمئات ملايين اليورو، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

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ونقل موقع NL Times عن دان بريفو عمدة مدينة فالكنبورغ في مقاطعة ليمبورغ قوله إن ارتفاع منسوب المياه في نهر غيول تسبب في فيضانات عارمة، مشيرا إلى أن الخسائر المادية الناتجة عنها في مدينته تقدر بـ400 مليون يورو، وأن الأضرار التي ألحقتها الفيضانات بالمباني تشكل نصف هذا المبلغ، أما النصف الآخر فيأتي من خسائر المصانع.

وأشار إلى أن أكثر من 700 منزل تضررت بشكل ملحوظ مضيفا أن سلطات المدينة تبحث حاليا عن مساكن مؤقتة لإيواء العائلات المنكوبة.

ووردت سابقا تقارير عن مصرع المئات وفقدان الآلاف من الأشخاص وإجلاء عشرات الآلاف جراء فيضانات ضربت بعض مناطق ألمانيا وبلجيكا وهولندا في الأيام الأخيرة.

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المصدر: "نوفوستي"