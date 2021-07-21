"مراسلون بلا حدود" تطالب إسرائيل بوقف بيع برنامج التجسس "بيغاسوس"

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة الإسرائيلية إلى فرض حظر على تصدير برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية والذي بات في قلب قضية تجسس عالمية مفترضة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "البرمجيات مثل بيغاسوس التي طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح إلى تورط دولة إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، لا يمكنها الهروب من مسؤوليتها".

ودعا كريستوف ديلوار الأمين العام للمنظمة في البيان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى "فرض حظر فوري على صادرات تقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي وقائي".

وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن الشركة الاسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016. وشاركتهما مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأمريكية.

المصدر: "أ ف ب"