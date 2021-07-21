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لوكاشينكو: الغرب فشل في تنفيذ "ثورة ملونة" في بيلاروس

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لوكاشينكو: الغرب فشل في تنفيذ
Sputnik
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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، إن "الغرب فشل في تنفيذ ثورة ملونة في بلاده".

وأضاف لوكاشينكو، في مقابلة مع Sky News Arabia "لقد فشل الغرب في تحقيق الثورة الملونة في بيلاروس".

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في فترات سابقة، أعلنت السلطات البيلاروسية مرات عديدة، أن تنسيق الاحتجاجات في البلاد يتم من الخارج.

ويتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في الجمهورية، ويشير إلى أن الاضطرابات تدار من جانب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

 

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