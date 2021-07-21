مستشار بايدن يؤكد لزعيمة المعارضة البيلاروسية دعم واشنطن "لشعب بيلاروس"

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان لزعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا دعم واشنطن "لشعب بيلاروس".

وجاء في بيان عن البيت الأبيض في أعقاب لقاء ساليفان مع تيخانوفسكايا في واشنطن يوم الثلاثاء، أن "ساليفان أكد الدعم الأمريكي لشعب بيلاروس والاحترام لشجاعة وحزم المعارضة... في نضالها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".

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وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة مع شركائها وحلفائها ستواصل محاسبة نظام لوكاشينكو على أعماله، بما في ذلك من خلال فرض العقوبات".

وجدد ساليفان مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدون بأن يسمح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإجراء تحقيق دولي في حادث هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك يوم 23 مايو واعتقال ناشط بيلاروسي معارض كان على متنها.

كما طالبت واشنطن "بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والدخول في حوار سياسي شامل وحقيقي مع قادة المعارضة الديمقراطية وجماعات المجتمع المدني، يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

المصدر: RT