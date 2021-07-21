كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 600 حالة عدوى اختراقية بكورونا حتى لمن تلقوا اللقاحات كاملة

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 600 حالة عدوى اختراقية بفيروس كورونا اعتبارا من اليوم الأربعاء، حتى لمن تلقوا الجرعات الكاملة من اللقاحات.

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وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه "من بين إجمالي 5.4 مليون شخص تلقوا الجرعات الكاملة من اللقاحات فقد تم تسجيل 647 حالة عدوى اختراقية".

وتابعت أن "من بين هذه الحالات 364 شخصا حصلوا على لقاح "يانسن" من شركة "جونسون آند جونسون" و145 شخصا حصلوا على لقاح "فايزر" و138 شخصا حصلوا على لقاح "أسترازينيكا".

وقالت الوكالة إن "الحالات المماثلة قد تزداد مع تسارع برنامج التطعيم في البلاد، على الرغم من أن نسبة حالات تلك العدوى الاختراقية ضئيلة جد"ا.

وأكدت الوكالة إنه "حتى بعد الحصول على التطعيم الكامل فيمكن أن يصاب الشخص بالفيروس" لكنها أكدت أن أولئك الذين تم تصنيفهم بين حالات العدوى الاختراقية كانت لديهم أعراض خفيفة أو لم يعانوا من أي أعراض.

وسجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا غير مسبوق لحالات الإصابة بالفيروس اليوم الأربعاء بلغ 1,784 حالة، من بينها 1,726 حالة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 182,265 حالة.

وقالت الوكالة إن "إجمالي 16.3 مليون شخص، أو 32% من سكان البلاد، قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح. كما تم تطعيم 6.6 مليون شخص بالكامل".

المصدر: "يونهاب"