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مقتل شرطي وإصابة آخر على أيدي مجهولين في محافظة خوزستان الإيرانية

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مقتل شرطي وإصابة آخر على أيدي مجهولين في محافظة خوزستان الإيرانية
الاحتجاجات في محافظة خوزستان الإيرانية - أرشيف
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شرطيا قتل وأصيب آخر بجروح إثر هجوم شنه مجهولون في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان التي تشهد احتجاجات على أزمة المياه.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة منذ 6 أيام على خلفية قضية أزمة مياه في المحافظات الجنوبية، والتي أدت إلى سقوط قتيلين في وقت سابق.

وعينت الحكومة لجنة تتألف من عدد من نواب الوزرات المرتبطة بهذا الشأن وأرسلتهم إلى المناطق المتوترة للوقوف على الأوضاع، كما تم تخصيص مبالغ لمعالجة الأزمة.

من جهته، كلف رئيس السلطة القضائية الجديد، مدعي عام خوزستان بمتابعة الأزمة ومحاسبة المقصرين.

ونقلت مصادر إعلامية، أن خدمة الإنترنيت في بعض مناطق الاحتجاجات تعرضت للقطع أو الخلل الجزئي، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الاتصالات الإيرانية حول الموضوع.

المصدر: RT

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