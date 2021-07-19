خاتمي: لا يحق لأي مؤسسة أمنية أو عسكرية إيرانية استخدام العنف والسلاح ضد المحتجين

نشر حساب تابع للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي على "تويتر" تغريدة، احتج فيها على استخدام المؤسسات الأمنية والعسكرية السلاح ضد المحتجين.

وجاء في التغريدة: "لا يحق لأي مؤسسة أمنية أو عسكرية استخدام العنف والسلاح ضد المحتجين بحجة مكافحة الشغب".

هیچ دستگاه سیاسی امنیتی نظامی و انتظامی حق ندارد که با اعتراض مردم به بهانه مقابله با آشوب، با خشونت، سلاح و گلوله برخورد کند — Khatami Media (@Khatamimedia) July 19, 2021



وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أمس الأحد أنه تخلل الاحتجاجات على أزمة المياه في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، سقوط قتيلين.

ووصفت الوكالة إطلاق الرصاص في الاحتجاجات بأنه "مثير للشك"، مؤكدة أن "الشرطة تعمل على التعرف على جماعات وصفتها بالإرهابية تحاول استغلال الاحتجاجات".

وخرجت مظاهرات في نحو 17 مدينة بمحافظة خوزستان بما فيها مدينة الأهواز مركز الإقليم، للاحتجاج على أزمة المياه التي يعاني منها السكان، حيث أدى شح الأمطار إلى مشاكل في مياه ري الأراضي الزراعية ومياه الشرب.

المصدر: RT + "فارس"