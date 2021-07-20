تركيا.. ارتفاع إصابات كورونا إلى مثليها مطلع يوليو

أظهرت إحصاءات حكومية تركية أن حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في البلاد ارتفعت يوم الثلاثاء إلى 8780 حالة، لتلامس مثلي مستواها مطلع الشهر الجاري، فيما سجلت 46 وفاة بالفيروس.

وما زال عدد الإصابات أقل بكثير من العدد المسجل خلال موجة أبريل ومايو عندما بلغت الإصابات الجديدة ذروة زادت على 60 ألف حالة يومية.

وانخفض عدد الإصابات إلى 4418 في الرابع من يوليو في أعقاب عزل عام انتهى في مايو.

جيدر بالذكر أن الحكومة التركية رفعت معظم قيود كورونا هذا الشهر.

المصدر: رويترز