الجيش الصيني يحذر من انهيار أحد السدود على خلفية أمطار غير مسبوقة

حذر مصدر عسكري صيني من خطر انهيار سد مدينة لويانغ بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وشل الحركة في مدينة تشنغتشو وسط البلاد وغمر مترو الأنفاق فيها.

وأعلنت حالة التأهب الحمراء في تشنغتشو، وهي مدينة ضخمة تبعد 700 كيلومتر جنوب غرب بكين، بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة خنان التي تتبع لها.

وذكرت القيادة الإقليمية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان صحفي أن صدعا بطول 20 مترا ظهر في سد مدينة لويانغ التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة في منطقة خنان. وحذرت من أن "السد قد ينهار في أي لحظة".

وأعلن الجيش أنه أرسل جنودا للقيام بأعمال طارئة من بينها تحويل مسار الفيضانات.

هذا وتم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بشكل احترازي في الأيام الأخيرة، وفق ما ذكرت الثلاثاء السلطات المحلية التي قدرت الخسائر في وقت سابق بعدة ملايين من اليورو.

وتشهد الصين كل صيف فيضانات بسبب الأمطار الموسمية. والعام الماضي، دمرت فيضانات غير مسبوقة في جنوب غرب البلاد الطرق وأدت إلى إجلاء عشرات آلاف السكان.

المصدر: "أ ف ب"