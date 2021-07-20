إغلاق معبد شاولين.. الفيضانات تجتاح 12 مدينة وسط الصين

اجتاحت الأمطار الغزيرة إقليم خنان بوسط الصين اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى فيضان أنهار رئيسية وإغراق شوارع 12 مدينة وإغلاق معبد شاولين ذي الشهرة العالمية.

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ويتعرض الإقليم المكتظ بالسكان، والذي تبلغ مساحته مثلي مساحة النمسا، لعواصف منذ أيام في موسم مطير نشط بشكل غير معتاد.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، لكن الحياة اليومية لسكان الإقليم البالغ عددهم 94 مليون نسمة انقلبت رأسا على عقب بسبب توقف وسائل النقل.

وجرى تعليق خدمات القطارات وكذلك إغلاق العديد من الطرق السريعة، كما تأخرت رحلات طيران أو ألغيت.

C China’s Henan Province was hit by extremely heavy rain. On Tue afternoon, rainfall in the capital city Zhengzhou reached 201.9 mm in one hour, hitting a record for the past 60 years. Waters also flooded subway stations. pic.twitter.com/qSzcOUdne5 — Global Times (@globaltimesnews) July 20, 2021

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لسكان يخوضون في مياه تصل إلى مستوى الركبة لعبور تقاطعات الشوارع المغمورة بالمياه في مدينة تشنغتشو الواقعة على ضفاف النهر الأصفر.

كما أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة روتشو الواقعة جنوب غربي مدينة تشنغتشو، اجتياح السيول للشوارع آخذة في طريقها السيارات وغيرها من المركبات.

record breaking rainfall and huge floods in Henan, China#ClimateCrisispic.twitter.com/AmFRCtR3yb — Chenchen Zhang🤦🏻‍♀️ (@chenchenzh) July 20, 2021

ويهدد ارتفاع نهر يي أيضا باجتياح كهوف لونغمن، وهي أحد مواقع التراث العالمي المسجلة لدى منظمة اليونيسكو وتضم تماثيل بوذية عمرها ألف عام محفورة في منحدرات بالقرب من مدينة لويانغ.

ومثل كهوف لونغمن، تم إغلاق معبد شاولين في مدينة دنغفنغ مؤقتا. والمعبد مشهور في الغرب بفنون الدفاع عن النفس.

المصدر: رويترز