انفجار في مصنع بمقاطعة خنان بالصين

قالت محطة التلفزيون المركزي في الصين، نقلا عن السلطات المحلية إن انفجارا وقع في أحد المصانع في مقاطعة خنان الواقعة شرق البلاد وهي أكبر المقاطعات من حيث تعداد السكان.

وذكرت المحطة أن الحادث وقع في مصنع بمدينة دنغفنغ، وأن فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف والإطفاء وصلت إلى مكان الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا حتى الآن.

ومن اللقطات المأخوذة من فيديو انتشرعلى الشبكة، يمكن ملاحظة أن الانفجار كان قويا للغاية، وبعد ذلك تشكلت في المكان سحابة من الدخان الأبيض.

ولم تقدم السلطات تفاصيل أخرى عن الحادث، حتى الآن.

المصدر: نوفوستي