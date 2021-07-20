عضوة في الكونغرس تعود للنشر عبر "تويتر" بعد إيقافها بسبب تغريدات "مضللة"

عادت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين لتستأنف حملتها عبر "تويتر" بعد أن أوقفها الموقع عن النشر 12 ساعة، إثر نشرها تغريدات عن كورونا تم تصنيفها على أنها "مضللة".

وفي تغريدة نشرتها منذ دقائق عبر حسابها في "تويتر" نشرت غرين صورة لها وعلقت عليها بعبارة: "فاوتشي يكذب، والناس يموتون"، وذلك في انتقاد لعالم المناعة الأمريكي أنتوني فاوتشي، وهو عضو فريق البيت الأبيض لمواجهة جائحة كورونا.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن "تويتر" أوقف غرين بسبب تغريدتين شككت فيهما باللقاحات وقالت إنه لا حاجة لها، كما أكدت أن فيروس كورونا خطير على الأشخاص دون سن الـ65 عاما والذين لا يعانون البدانة.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية