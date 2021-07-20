وثائق: بيل كلينتون رفض تناول الشاي مع ملكة بريطانيا

كشفت وثائق أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وخلال زيارته الأولى إلى لندن إبان فترة ولايته، رفض تناول الشاي مع الملكة إليزابيث، مفضلا الذهاب للتسوق كسائح وتناول الطعام الهندي.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن فيليب بارتون، السكرتير الشخصي لرئيس وزراء بريطانيا آنذاك توني بلير قوله إن: "كلينتون كان ممتنا للغاية لدعوة الملكة، وتمكن من الرفض بأدب".

وذكرت الصحيفة نقلا عن بيانات من الأرشيف الوطني أن كلينتون رفض أيضا دعوة لتناول العشاء، مع بلير، في مقر إقامته بضاحية "تشيكرز" بالعاصمة البريطانية، مشيرة إلى أن كلينتون قرر الذهاب للتسوق، "وأعرب عن رغبته في تجربة المطبخ الهندي".

إلا أن الأمر انتهى بتناول كلينتون وبلير العشاء في المطعم الفرنسي Le Pont de la Tour بالقرب من Tower Bridge، حيث تظهر الفاتورة البالغة 298.86 جنيها إسترلينيا أنهما تناولا سمك الهلبوت وسمك السلمون البري والأرنب المشوي.

المصدر: "الغارديان"