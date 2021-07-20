فيديو.. حريق قرب مقر رئيس الوزراء الفرنسي وسط باريس

اندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء، في الدائرة السابعة وسط العاصمة الفرنسية باريس، بالقرب من قصر ماتينيون، مقر إقامة رئيس وزراء البلاد.



وشب الحريق، وفق موقع "فرانس بلو" الفرنسي، في طوابق مبنى يخضع للإصلاح في مدينة فارين، وقد امتد إلى السطح وفقا لرجال الإطفاء في باريس.

ولفت الموقع إلى أن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع بعد الساعة 10 صباحا بقليل.

وأكد أن المبنى غير مأهول بالسكان بحسب المعلومات الأولية، وأن مبنى فندق ماتينيون غير مهدد بالنيران.

المصدر: فرانس بلو+ نوفوستي