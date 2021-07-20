بينيت يعلق على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تعقيبا على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، "إننا لن نسمح بالمساس بالسيادة الإسرائيلية وبأمن إسرائيل".

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وأضاف بينيت، من مدينة معالوت الشمالية، "أقول بشكل قاطع وواضح: لن نسمح بالمساس بالسيادة الإسرائيلية وبأمن إسرائيل. كل من سيحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا".

وتابع بينيت: "نعمل باستمرار، ليل نهار، على جميع الساحات وسنواصل ذلك. لبنان على حافة الانهيار، مثله مثل كل دولة تتموضع فيها إيران".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "مواطني لبنان أخذوا رهائن بيد المرشد الإيراني علي خامنئي والأميم العام لحزب الله حسن نصرالله في خدمة المصالح الإيرانية"، معتبرا أن الأمر مؤسف.

وشدد على أنه "لن نقبل بانزلاق الأوضاع في لبنان إلى داخل إسرائيل"، وقال: "كل من سيحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا".

وكانت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، فجر اليوم الثلاثاء، ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان نحو إسرائيل.

بدوره، أعلن الجيش اللبناني، أنه وجد منصات لإطلاق صواريخ من نوع غراد في محيط منطقة القليلة جنوب لبنان، فيما أفادت قوات اليونيفيل بأنها بدأت تحقيقا في إطلاق الصواريخ والرد الإسرائيلي.

المصدر: RT

داليا النمري- القدس