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مياه الأمطار الغزيرة تغمر محطتي مترو في كييف

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مياه الأمطار الغزيرة تغمر محطتي مترو في كييف
Sputnik
محطة مترو في كييف
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قال المكتب الصحفي لمترو كييف، إنه تم إغلاق محطتي مترو في مدينة كييف عند المدخل والمخرج، بسبب تسرب المياه إلى الردهات جراء سوء الأحوال الجوية.

وضربت الأمطار الغزيرة اليوم الاثنين العاصمة الأوكرانية، وهو ما جعل التنقل والمرور صعبا في العديد من شوارع كييف.

وأضاف المكتب: "يرجى الانتباه، تم إغلاق محطة بريستسكايا للدخول والخروج، لأسباب فنية (تسرب المياه إلى مكتب التذاكر للمحطة). وتعمل الفرق الفنية في المحطة". ولاحقا سيتم الإعلان عن موعد افتتاح المحطة للركاب.

وذكر المكتب الصحفي، أنه تم كذلك إغلاق مداخل القاعة رقم 1 لمحطة أكاديمغورودوك، لدخول وخروج الركاب بسبب المياه.

المصدر: نوفوستي

 

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