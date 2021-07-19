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فرنسا لا تستبعد إعادة فرض حظر التجول مع ارتفاع إصابات كورونا

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فرنسا لا تستبعد إعادة فرض حظر التجول مع ارتفاع إصابات كورونا
Reuters Charles Platiau
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قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في تصريح صحفي اليوم الاثنين إنه لا يمكن استبعاد إعادة فرض حظر التجول للحد من انتشار كوفيد-19 إذا استمرت الإصابات في الارتفاع.

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وسجلت فرنسا أكثر من 12500 إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، وهو اليوم الثالث الذي تتجاوز فيه الإصابات عشرة آلاف حالة، إذ أدى الانتشار السريع لسلالة "دلتا" الأكثر عدوى من الفيروس إلى قفزة في الإصابات الجديدة.

وفي الأيام الأخيرة تظاهر آلاف الفرنسيين تنديدا بقرار إلزامية الحصول على الشهادة الصحية لدخول الأماكن العامة، وبقرار إجبارية التطعيم بلقاح كورونا لبعض القطاعات.

المصدر: "رويترز"

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