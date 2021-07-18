فرنسا.. إصابات كورونا الجديدة تتخطى حاجز الـ10 آلاف لليوم الثالث

سجلت فرنسا أكثر من 12500 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، في ثالث يوم تتجاوز فيه حالات الإصابة حاجز الـ10 آلاف.

وأدى التفشي السريع لمتحور دلتا الأشد عدوى إلى زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن العدد المسجل يوم الأحد بلغ 12532 ورفع إجمالي الإصابات إلى 5.87 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة بلغت 10949 يوم السبت و10908 يوم الجمعة.

وبلغ إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ ظهور الوباء في فرنسا 111427.

المصدر: وكالات