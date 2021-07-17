 
مباشر

فيديو.. الفرنسيون يتظاهرون ضد إلزامية التطعيم

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qumc

تظاهر آلاف الفرنسيين اليوم السبت، تنديدا بقرار إلزامية الحصول على الشهادة الصحية لدخول الأماكن العامة، وبقرار إجبارية التطعيم بلقاح كورونا لبعض القطاعات.

إقرأ المزيد
فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين
فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين

وبحسب مراسلتنا في فرنيا، فقد شهدت عموم فرنسا تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، بحسب التقديرات الأولية لوسائل إعلام محلية، تنديدا بالقرارات المتخذة من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي والمتعلقة بإلزامية الحصول على الشهادة الصحية لدخول أغلب الأماكن العامة (ثقافية، ترفيهية، مطاعم، مقاهي، مراكزالتسوق..). 

كما نددت الاحتجاجات أيضا بإجبارية التطعيم لبعض القطاعات خاصة الصحية منها.

المصدر: RT + نوفوستي

وفاء فكاني -باريس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة