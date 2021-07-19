أمير قطر يهنئ الملك السعودي وولي عهده بحلول عيد الأضحى

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل تاني، اتصالا هاتفيا بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مهنئا بقرب حلول عيد الأضحى.

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ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد بادل الملك سلمان أمير قطر، التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.

بدوره، بادل الأمير محمد بن سلمان أمير دولة قطر، التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

المصدر: واس