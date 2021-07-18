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سلطان عمان يهاتف ولي العهد السعودي

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سلطان عمان يهاتف ولي العهد السعودي
سلطان عمان هيثم بن طارق وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من سلطان عمان هيثم بن طارق الذي يزور السعودية هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر بن طارق خلال الاتصال عن "الشكر والتقدير لولي العهد السعودي، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته الأخيرة للمملكة".

من جهته، قدم الأمير محمد بن سلمان الشكر لسلطان عمان على مشاعره الأخوية النبيلة، متبادلا معه التهنئة بحلول العيد.


وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الزيارة الأخيرة لسلطان عمان شهدت اليوم الأحد، التوقيع على إنشاء "مجلس تنسيق سعودي عماني"، حضره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي زيارة بن طارق إلى السعودية كأول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلائه العرش العام الماضي.

المصدر: "الخارجية السعودية" + وكالات

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