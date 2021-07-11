الملك سلمان والسلطان هيثم يشهدان التوقيع على إنشاء مجلس تنسيق سعودي عماني
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن السلطان العماني، هيثم بن طارق، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، شهدا اليوم الأحد التوقيع على إنشاء "مجلس تنسيق سعودي عماني".
وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن "الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان بحضور ولي العهد (السعودي) توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني".
فيديو | #الملك_سلمان وسلطان عمان يشهدان بحضور #ولي_العهد توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني #السلطان_هيثم_يزور_المملكة#الإخباريةpic.twitter.com/zk2vAzpfqi— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2021
ويزور سلطان عمان السعودية اليوم في أول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلاء العرش في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتركز محادثاته على الحرب في اليمن والتعاون الاقتصادي والاستثماري، إذ تتطلع مسقط لتعزيز وضعها المالي.
وكان السلطان واجه في الآونة الأخيرة أكبر تحد يجابهه عندما خرجت مظاهرات للاحتجاج على البطالة في السلطنة التي ترزح تحت أعباء ديون كبيرة وتعمل على تطبيق إصلاحات واسعة وإجراءات تقشف.
المصدر: "الإخبارية" + "رويترز"