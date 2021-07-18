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المكسيك تسجل 4438 إصابة و91 وفاة جديدة بكورونا

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المكسيك تسجل 4438 إصابة و91 وفاة جديدة بكورونا
Reuters EDGARD GARRIDO
مقابر المكسيك - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الأحد تسجيل 4438 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 2659137 حالة، فيما إجمالي الوفيات بلغ 236331 حالة.

وأكدت أن "العدد الحقيقي للحالات من المرجح أن يكون أعلى بكثير"، فيما تشير بيانات منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن "العدد الفعلي للوفيات قد يكون أكثر بـ60% من العدد الرسمي المعلن".

المصدر: "رويترز"

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